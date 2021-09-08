Чехія – Україна: прогноз на третій матч Петракова

У середу, 8 вересня, збірна України проведе третій матч під керівництвом Олександра Петракова. Після нічиїх з Казахстаном 2:2 і Францією 1:1 у відборі до ЧС-2022 "синьо-жовті" зіграють товариську зустріч з Чехією на її полі. Початок – о 21:45 за Києвом. Трансляція Чехія – Україна онлайн доступна на нашому сайті.
Чехія – Україна: де дивитися матч
Чехія – Україна. Прогноз букмекерів
Господарі – невеликі фаворити сьогодні. Букмекери встановили на перемогу збірної Чехії коефіцієнт 2.55, на перемогу збірної України – 3.25, а на нічию – 2.95.
Імовірність результату матчу за котируваннях аналітиків букмекерських контор:
- Перемога Чехії – 38%;
- Нічия – 33%;
- Перемога України- 29%.
При цьому найвірогіднішим рахунком аналітики називають нічию 1:1 – на неї встановлено коефіцієнт 6,2.
Скільки голів буде забито? Експерти прогнозують, що матч буде "на менше". Котирування такі:
- Менше 2,5 гола – 1.62, ймовірність 59%;
- Більше 2,5 гола – 2.37, ймовірність 41%.
Хто заб'є гол? Аналітики видали такі коефіцієнти на авторство голів:
- Матей Видра (Чехія) – 3.30;
- Роман Яремчук (Україна) – 3.75;
- Мартін Долежал (Чехія) – 3.85;
- Андрій Ярмоленко (Україна) – 4.30;
- Томаш Соучек (Чехія) – 5.00;
- Олександр Зубков (Україна) – 6.00;
- Антонін Барак (Чехія) – 6.00;
- Олександр Зінченко (Україна) – 7.00;
- Микола Шапаренко (Україна) – 7.00;
- Алекс Крал (Чехія) – 8.00;
- Томаш Холеш (Чехія) – 9.00.
"Результат для мене дуже важливий. Перед відбірковою грою з Фінляндією потрібен позитивний результат. Дуже важливий цей результат", – говорив напередодні тренер українців Олександр Петраков.
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