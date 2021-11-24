24 листопада 19:45
Інтер 2
Шахтар 0
24 листопада 19:46
Бешикташ 1
Аякс 2
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Прощай Ліга чемпіонів! Шахтар пакує валізи слідом за Динамо

Олександр Трикіша
24 листопада, 21:38
Донецький Шахтар слідом за київським Динамо прощається з єврокубками. "Гірники" програли найважливіший матч в Італії та втратили шанси на вихід із групи

Едін Джеко забив два м'ячі Шахтарю / Фото: REUTERS

Шахтар приїхав до Італії з думками про перемогу – лише три очки могли зберегти шанси "гірників" на продовження боротьби за євровесну. Ми проводили онлайн матчу Інтер – Шахтар.

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Роберто Де Дзербі зробив акцент на контролі м'яча, але тільки за рахунок володіння вигравати неможливо. За весь перший тайм його підопічні лише двічі потрапили в ствір воріт.

Інтер створив набагато більше небезпечних моментів, а одна з атак навіть завершилася забитим м'ячем, але взяття воріт було скасовано через офсайд.

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Після перерви картина на полі не змінилася – Шахтар мав більше володіння м'ячем, більше точних передач. А небезпечні моменти створювали італійці.

Упродовж 10 хвилин Інтер тричі забив, але арбітр зарахував лише два м'ячі – дублем відзначився Едін Джеко. Відразу подумалося: добре, що він пропустив матч проти України...

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На той момент Шахтар не завдав жодного удару по воротах суперника.

За 10 хвилин до фінального свистка Шахтар міг повернутися в гру, але після удару Додо Інтер врятувала штанга, а потім Мудрик трохи не встиг переправити м'яч у сітку.

Шахтар програв і втратив всі шанси на вихід із групи. "Гірники" не зможуть піднятися вище за четверте місце, тому матч останнього туру проти Шерифа перетвориться для них на просту формальність.

Нагадаємо, що вчора з єврокубками попрощалося Динамо. Кияни залишаться останніми у групі за будь-якого розкладу.