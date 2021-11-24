Прощай Ліга чемпіонів! Шахтар пакує валізи слідом за Динамо

Едін Джеко забив два м'ячі Шахтарю / Фото: REUTERS

Шахтар приїхав до Італії з думками про перемогу – лише три очки могли зберегти шанси "гірників" на продовження боротьби за євровесну. Ми проводили онлайн матчу Інтер – Шахтар.

Читайте також: Інтер – Шахтар: відео голів та огляд матчу

Реклама

Роберто Де Дзербі зробив акцент на контролі м'яча, але тільки за рахунок володіння вигравати неможливо. За весь перший тайм його підопічні лише двічі потрапили в ствір воріт.

Інтер створив набагато більше небезпечних моментів, а одна з атак навіть завершилася забитим м'ячем, але взяття воріт було скасовано через офсайд.

Реклама

Після перерви картина на полі не змінилася – Шахтар мав більше володіння м'ячем, більше точних передач. А небезпечні моменти створювали італійці.

Упродовж 10 хвилин Інтер тричі забив, але арбітр зарахував лише два м'ячі – дублем відзначився Едін Джеко. Відразу подумалося: добре, що він пропустив матч проти України...

Реклама

На той момент Шахтар не завдав жодного удару по воротах суперника.

За 10 хвилин до фінального свистка Шахтар міг повернутися в гру, але після удару Додо Інтер врятувала штанга, а потім Мудрик трохи не встиг переправити м'яч у сітку.

Шахтар програв і втратив всі шанси на вихід із групи. "Гірники" не зможуть піднятися вище за четверте місце, тому матч останнього туру проти Шерифа перетвориться для них на просту формальність.

Нагадаємо, що вчора з єврокубками попрощалося Динамо. Кияни залишаться останніми у групі за будь-якого розкладу.