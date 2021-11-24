Прощай, Лига чемпионов! Шахтер пакует чемоданы вслед за Динамо

Эдин Джеко забил два мяча Шахтеру / Фото: REUTERS

Шахтер приехал в Италию с мыслями о победе – только три очка могли сохранить шансы "горняков" на продолжение борьбы за евровесну. Мы проводили онлайн матча Интер – Шахтер.

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Роберто Де Дзерби сделал акцент на контроль мяча, но только за счет владения выигрывать невозможно. За весь первый тайм его подопечные лишь дважды попали в створ ворот.

Интер создал намного больше опасных моментов, а одна из атак даже завершилась забитым мячом, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

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После перерыва картина на поле не поменялась – у Шахтер было больше владения мячом, больше точных передач. А опасные моменты создавали итальянцы.

На протяжении 10 минут Интер трижды забил, но арбитр засчитал лишь два мяча – дублем отличился Эдин Джеко. Сразу подумалось: хорошо, что он пропустил матч против Украины…

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К тому моменту Шахтер не нанес ни одного удара по воротам соперника.

За 10 минут до финального свистка Шахтер мог вернуться в игру, но после удара Додо Интер спасла штанга, а затем Мудрик немного не успел, чтобы переправить мяч в сетку.

Шахтер проиграл и лишился всех шансов на выход из группы. "Горняки" не смогут подняться выше четвертого места, поэтому матч последнего тура против Шерифа превратится для них в простую формальность.

Напомним, что вчера с еврокубками попрощалось Динамо. Киевляне останутся последними в группе при любом раскладе.