15 жовтня 59’
Шахтар 3
Зоря 0
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Промоутер назвав дату бою Усик – Ф'юрі! Залишилася лише одна умова

Любомир Луканюк
15 жовтня, 18:04
Боб Арум готовий організувати об'єднувальний поєдинок суперважковаговикыв у вересні або жовтні наступного року

Усик vs Ф'юрі / Фото: Instagram

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум назвав приблизну дату, коли відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Читайте також: По грошах домовилися! Скільки отримає Усик за реванш з Джошуа

Реклама

У потенційному поєдинку чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик зустрінеться з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі. Залишилося одна умова, щоб чемпіони захистили свої пояси.

"Багато що залежить від того, коли Джошуа і Усик проведуть свій другий бій. Думаю, вони дочекаються квітня.

Ф'юрі також знову буде битися в березні або квітні. Тоді ми можемо планувати у вересні або жовтні бій за звання абсолютного чемпіона світу", – сказав Арум в інтерв'ю Fight Hub TV.

Очікується, що після перемоги над Уайлдером Ф'юрі проведе захист поясу WBC в поєдинку з переможцем бою Уайт – Валлін (вони поб'ються 30 жовтня), а потім зустрінеться за звання абсолютного чемпіона світу з найкращим в реванші Усик – Джошуа.

Реклама

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що суддя пояснив, чому віддав перемогу Усику. Він сумнівається, що поєдинок в Лондоні був договірним, як думають багато вболівальників.

Нагадаємо, що Олександр Усик продовжив співпрацю з промоутерською компанією братів Кличків K2 Promotions, хоча погрожував піти після перемоги над Джошуа.

Реклама

Читайте також:

Реклама