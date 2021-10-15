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Промоутер назвал дату боя Усик – Фьюри! Осталось лишь одно условие

Любомир Луканюк
15 октября, 18:04
Боб Арум готов организовать объединительный поединок супертяжеловесов в сентябре или октябре следующего года

Усик vs Фьюри / Фото: Instagram

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал приблизительную дату, когда состоится ли бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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В потенциальном поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик встретится с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Осталось одно условие, чтобы чемпионы защитили свои пояса.

"Многое зависит от того, когда Джошуа и Усик проведут свой второй бой. Думаю, они дождутся апреля.

Фьюри также снова будет драться в марте или апреле. Тогда мы можем планировать в сентябре или октябре бой за звание абсолютного чемпиона мира", – сказал Арум в интервью Fight Hub TV.

Ожидается, что после победы над Уайлдером Фьюри проведет защиту пояса WBC в поединке с победителем боя Уайт – Валлин (они подерутся 30 октября), а затем встретится за звание абсолютного чемпиона мира с лучшим в реванше Усик – Джошуа.

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что судья объяснил, почему отдал победу Усику. Он сомневается, что поединок в Лондоне был договорным, как думают многие болельщики.

Напомним, что Александр Усик продолжил сотрудничество с промоутерской компанией братьев Кличко K2 Promotions, хотя грозился уйти после победы над Джошуа.

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