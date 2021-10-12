"Договорняк? Бред!" Судья объяснил, почему отдал победу Усику

Украинский судья Виктор Фесечко работал в Лондоне на поединке Усик – Джошуа и рассказал, как выставлял оценки и почему Джошуа не мог специально проиграть этот бой

Фесечко работал боковим судьей на бое Усик - Джошуа

Александр Усик по очкам победил Энтони Джошуа в чемпионском поединке в Лондоне. Одним из судей, кто отдал нашему боксеру победу был украинец Виктор Фесечко.

В интервью сайту Украина-Центр Фесечко рассказал, как попал на такой крутой бой, как выставляет оценки и что думает о реванше.

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"Моя поездка в Лондон – безусловно, это заслуга президента Лиги профессионального бокса Украины Михаила Завьялова. А большую часть всех вопросов решала вице-президент Алина Шатерникова.

Когда позвонили и сказали, что меня утвердили, то на фоне положительных эмоций и мандраж сразу появился. Подумал: получится – не получится? Все-таки на таком грандиозном уровне еще не работал. Но потом начались организационные вопросы, и волноваться уже приходилось по другому поводу.

С момента подачи документов на визу прошел уже срок, когда должны были дать положительный или отрицательный ответ. Я в это время уже находился в Киеве, что называется, "на чемоданах". И только 23 сентября мне позвонили и за час до закрытия визового центра сказали, что можно забрать паспорт. И 24-го я улетел в Лондон", – вспоминает Фесечко.

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"Из аэропорта сразу поехал на процедуру взвешивания. Был уже потрясен этим шикарным шоу. Потом отправился в отель, где началось настоящее волнение. Ночь была не очень спокойной. А с утра, 25 сентября, сделал тесты и в 16:00 уже отправился на стадион "Тоттенхэма", где начался андеркард.

Немножко насладился атмосферой, а потом отправился в специальную судейскую комнату. Здесь с другими судьями по телевизору досматривали андеркард и справлялись с волнением. И где-то за два боя до главного поединка вышли на свои места", – продолжает арбитр.

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Естественно, окажись бой более-менее равным, то Фесечко могли при любом исходе сделать крайним. Если бы отдали победу Усику – значит, помог своему. Если бы выиграл Джошуа, то посыпались бы обвинения уже с другой стороны.

"Я же профессионал и не просто так попал на такой бой. Я сужу исключительно то, что вижу. А проигравший может предъявлять претензии только к самому себе. Хотя говорить у нас могут все что угодно. Но я был к этому готов. Как выставляются оценки? В первую очередь берется во внимание количество и качество ударов, активность, атакующие и защитные действия. Все суммируешь и выставляешь свою оценку по итогам раунда – 10:9. Если же видишь, что раунд равный, то выставляется 10:10. В случае нокдауна, как правило, минус два – и проигранный раунд. После каждого раунда судейские записки передаются супервайзеру, и тот уже выводит общий итог", – объясняет Виктор.

За счет чего Усик так уверенно разобрался с более мощным и физически сильным Джошуа?

- За счет скорости и четкого выполнения тактического плана на бой. Еще Саша грамотно выполнял все советы тренеров. И главное, что Усик был прекрасно готов физически и выдержал свой темп на протяжении всего боя. Ведь половина поединка была приблизительно равной, а во второй половине противостояния наш боксер стал забирать раунд за раундом и окончательно склонил чашу весов в свою пользу.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Говорят, Джошуа проиграл специально, поскольку реванш позволит ему заработать еще больше.

- Ну это бред! Я еще такого не видел, чтобы в таком мегафайте, у себя дома, когда на кону стояли четыре чемпионских пояса, боксер думал о деньгах. Джошуа здесь и сейчас потерял все титулы. И никто не может дать гарантии, что он их вернет. Я не верю в такую конспирологию и что возможны какие-то там договоренности на таком уровне.

Усика заподозрили в договорняке с Джошуа. Фото: https://t.me/Usyk17

О реванше: "Многое будет зависеть от подготовки, от тактики. Тем же, кто говорит, что Усик лучше уже не сможет, отвечу: говорите. А тем, кто считает, что Джошуа выйдет уже не боксировать, а "убивать" Усика, скажу, что пока это никто не смог сделать, хотя многие пытались. Но в том, что нас ожидает еще один классный конкурентный бой, я не сомневаюсь".