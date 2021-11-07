7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 17:00
Колос 1
Шахтар 3
7 листопада 17:00
Зоря 3
Верес 0
7 листопада 19:30
Львів 0
Десна 2
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
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Продовження расистського скандалу: стало відомо ім'я гравця Динамо, який образив Рангела

Павло Василенко
7 листопада, 23:34
Нападник Ворскли Лукас Рангел постраждав від расизму під час матчу 14-го туру української Прем'єр-ліги проти Динамо

Рангел у матчі з Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Учора Ворскла обіграла Динамо у матчі чемпіонату України – 2:1. Рахунок у полтавців відкрив Лукас Рангел.

Після матчу бразильський легіонер поскаржився на расизм. У програмі Великий футбол Рангел назвав гравця Динамо, який образив форварда Ворскли на ґрунті расизму.

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"Після забитого м'яча я почув расистські вигуки з лівої трибуни. Після цього я отримав підтримку від одного з гравців Динамо – це був номер 14 (Карлос Де Пена). Він сказав, що йому соромно за те, що сталося. Але інший гравець Динамо – номер 10 (Микола Шапаренко), сказав мені образливе слово "чорний" російською", – сказав Рангел.

Нагадаємо, що сьогодні у чемпіонаті України змінився лідер. Шахтар вийшов на перше місце після перемоги над Колосом.