7 ноября 14:00
Ингулец 0
Днепр-1 1
7 ноября 17:00
Колос 1
Шахтер 3
7 ноября 17:00
Заря 3
Верес 0
7 ноября 19:30
Львов 0
Десна 2
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
Ингулец --
20 ноября 00:00
Верес --
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Продолжение расистского скандала: стало известно имя игрока Динамо, оскорбившего Рангела

Павел Василенко
7 ноября, 23:34
Нападающий Ворсклы Лукас Рангел пострадал от расизма во время матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против Динамо

Рангел в матче с Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Вчера Ворскла обыграла Динамо в матче чемпионата Украины – 2:1. Счет у полтавчан открыл Лукас Рангел.

После матча бразильский легионер пожаловался на расизм. В программе Великий футбол Рангел назвал игрока Динамо, который оскорбил форварда Ворсклы на почве расизма.

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"После забитого мяча я услышал расистские выкрикивания с левой трибуны. После этого я получил поддержку от одного из игроков Динамо – это был номер 14 (Карлос Де Пена). Он сказал, что ему стыдно за то, что произошло. Но другой игрок Динамо – номер 10 (Николай Шапаренко), сказал мне обидное слово "черный" на русском", – сказал Рангел.

Напомним, что сегодня в чемпионате Украины сменился лидер. Шахтер вышел на первое место после победы над Колосом.