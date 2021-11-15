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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
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Динамо --
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Аталанта --
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Приїхав до Києва за поясом! Зухвала заява претендента на титул чемпіона WBA

Сергій Шаховець
15 листопада, 18:35
У суботу, 20 листопада, на любителів боксу чекає мегапоєдинок у Києві – чинний чемпіон WBA Артем Далакян захищатиме титул у сутичці проти панамця Луїса Консепсьона

Артем Далакян vs Луїс Консепсьон / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 15 листопада, до столиці України прибув офіційний претендент на звання чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі Луїс Консепсьйон. 36-річний панамець одразу після прильоту поділився очікуваннями від поєдинку з українським боксером Артемом Далакяном.

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"Я повністю задоволений своєю підготовкою до бою та роботою моєї команди.

Поважаю Далакяна, він по праву є чинним чемпіоном світу та дуже технічним боксером.

Але я приїхав для того, щоб продемонструвати свій найкращий бокс і забрати чемпіонський титул з України", – заявив Луїс Консепсьйон в інтерв'ю Union Boxing Promotion.

Артем Далакян проведе бій проти Луїса Консепсьона / Фото: XSport

Відмітимо, що Далакян завоював титул WBA у 2018 році, перемігши в США американця Браяна Вілорію.

Усього на рахунку Далакяна 20 перемог (14 – нокаутом) та жодної поразки на професійному рингу. У рейтингу boxrec серед боксерів найлегшої ваги українець посідає сьоме місце.

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Далакян vs Перес / Фото: ua-football

Панамський боксер Консепсьйон дебютував на професійному рингу 21 березня 2006 року. Загалом панамець провів 48 боїв, у 39 поєдинках він здобув перемогу, а у 28 – достроково. 7 лютого 2020 року у бою за звання тимчасового чемпіона світу WBA Луїс переміг технічним нокаутом Робера Барреру.

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Бій Далакян – Консепсьйон відбудеться у суботу, 20 листопада, у Виставковому комплексі ACCO International.

Дивіться проморолик до поєдинку Далакян – Консепсьйон

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