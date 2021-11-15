16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Приехал в Киев за поясом! Дерзкое заявление претендента на титул чемпиона WBA

Сергей Шаховец
15 ноября, 18:35
В субботу, 20 ноября, любителей бокса ожидает мегапоединок в Киеве – действующий чемпион WBA Артем Далакян будет защищать титул в схватке против панамца Луиса Консепсьона

Артем Далакян vs Луис Консепсьон / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 15 ноября, в столицу Украины прибыл официальный претендент на звание чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе Луис Консепсьон. 36-летний панамец сразу по прилету поделился ожиданиями от поединка с украинским боксером Артемом Далакяном.

Читайте также: Фьюри это не понравится! Костя Цзю высказался об Усике

Реклама

"Я полностью доволен своей подготовкой к бою и работой моей команды.

Уважаю Далакяна, он по праву является действующим чемпионом мира и очень техническим боксером.

Но я приехал для того, чтобы продемонстрировать свой лучший бокс и забрать чемпионский титул из Украины", – заявил Луис Консепсьон в интервью Union Boxing Promotion.

Артем Далакян проведет бой против Луиса Консепсьона / Фото: XSport

Отметим, что Далакян завоевал титул WBA в 2018 году, победив в США американца Брайана Вилорию.

Всего на счету Далакяна 20 побед (14 – нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. В рейтинге boxrec среди боксеров наилегчайшего веса украинец занимает седьмое место.

Реклама

Далакян vs Перес / Фото: ua-football

Панамский боксер Консепсьон дебютировал на профессиональном ринге 21 марта 2006 года. Всего панамец провел 48 боев, в 39 поединках он одержал победу, а в 28 – досрочно. 7 февраля 2020 года в бою за звание временного чемпиона мира WBA Луис победил техническим нокаутом Робера Барреру.

Реклама

Бой Далакян – Консепсьон состоится в субботу, 20 ноября, в Выставочном комплексе ACCO International.

Смотрите проморолик к поединку Далакян – Консепсьон

Читайте также: