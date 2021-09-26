25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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"Пояси їдуть додому!" Новий чемпіон світу відзвітував за супербій

Сергій Шаховець
26 вересня, 08:26
Відразу після чемпіонського бою в Лондоні український боксер звернувся до всіх своїх фанатів

Олександр Усик вдячний своїм уболівальникам за підтримку / Фото: Reuters

Новий чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик після завоювання титулів записав відео у своєму Instagram.

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Український боксер боксер подякував усім своїм уболівальникам, а також хейтерам, які мотивували його.

"Я дуже вас всіх люблю! За вашу підтримку, за ваші яскраві слова, за непідтримку. Пояси їдуть додому. Всім добра!" – сказав Усик після чемпіонського поєдинку.

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Нагадаємо, що в ніч на неділю український суперважковаговик Олександр Усик в блискучому стилі переміг британця Ентоні Джошуа і завоював титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Ми вели онлайн бою Усик – Джошуа на нашому сайті.

Усику не дали добити Джошуа / Фото: Getty Images

Усик святкує перемогу над Джошуа / Фото: Reuters

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