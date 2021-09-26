25 сентября 14:30
Челси 0
Манчестер Сити 1
25 сентября 14:00
Александрия 2
Мариуполь 1
25 сентября 17:00
Шахтер 4
Верес 1
25 сентября 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
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Манчестер Сити --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
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Шериф --
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"Пояса едут домой!" Новый чемпион мира отчитался за супербой

Сергей Шаховец
26 сентября, 08:26
Сразу после чемпионского боя в Лондоне украинский боксер обратился ко всем своим фанатам

Александр Усик благодарен своим болельщикам за поддержку / Фото: Reuters

Новый чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик после завоевания титулов записал видео в своем Instagram.

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Украинский боксер боксер поблагодарил всех своих болельщиков, а также хейтеров, которые мотивировали его.

"Я очень вас всех люблю! За вашу поддержку, за ваши яркие слова, за неподдержку. Пояса едут домой. Всем добра!" – сказал Усик после чемпионского поединка.

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Напомним, что в ночь на воскресенье, украинский супертяж Александр Усик в блестящем стиле победил британца Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Мы вели онлайн боя Усик – Джошуа на нашем сайте.

Усику не дали добить Джошуа / Фото: Getty Images

Усик празднует победу над Джошуа / Фото: Reuters

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