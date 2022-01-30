Тому що я янгол: хокеїстка показала гарячі фото у купальнику

Мікайла Демайтер у всій красі / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

На своїй сторінці в Instagram Мікайла продемонструвала пікантні фото біля басейну, а сама дівчина позує у білому купальнику.

"Вдягнула все біле, тому що я абсолютний ангел", – не скромнічає хокеїстка.

Але шанувальниці красуні пішли далі і в коментарях порівняли її з богинею.

Нагадаємо, Мікайла у регулярному сезоні 2018/19 провела 20 матчів у складі команди Bluewater Hawks. Але в період карантину вирішила змінити професію та піти в моделі.

Читайте також: