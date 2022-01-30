Тому що я янгол: хокеїстка показала гарячі фото у купальнику

Мікайла Демайтер у всій красі / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні
На своїй сторінці в Instagram Мікайла продемонструвала пікантні фото біля басейну, а сама дівчина позує у білому купальнику.
"Вдягнула все біле, тому що я абсолютний ангел", – не скромнічає хокеїстка.
Але шанувальниці красуні пішли далі і в коментарях порівняли її з богинею.
Нагадаємо, Мікайла у регулярному сезоні 2018/19 провела 20 матчів у складі команди Bluewater Hawks. Але в період карантину вирішила змінити професію та піти в моделі.
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