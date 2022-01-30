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Потому что я ангел: хоккеистка показала горячие фото в купальнике

Александр Трикиша
30 января, 16:08
Канадская хоккеистка Микайла Демайтер сменила тяжелый костюм вратаря на крохотный купальник. Фанаты только приветствуют такие изменения

Микайла Демайтер во всей красе / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

На своей странице в Instagram Микайла продемонстрировала пикантные фото возле бассейна, а сама девушка позирует в белоснежном купальнике.

"Надела все белое, потому что я абсолютный ангел", – не скромничает хоккеистка.

Но поклонницы красавицы пошли дальше и в комментариях сравнили ее с богиней.

Напомним, Микайла в регулярном сезоне 2018/19 провела 20 матчей в составе команды Bluewater Hawks. Но в период карантина решила сменить профессию и уйти в модели.

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