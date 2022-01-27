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И это мать троих детей: жена Ярмоленко похвасталась фигурой в бикини

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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27 января, 10:39
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Супруга украинского вингера лондонского Вест Хэма – в шикарной форме
Семейство Ярмоленко - и это еще не в полном составе
Семейство Ярмоленко - и это еще не в полном составе / Фото: Instagram

В разгар зимы жена звездного украинского футболиста Андрея Ярмоленко Инна побаловала фолловеров горячим фото.

Читайте также: По чужой вине: у Ярмоленко отобрали гол в Англии

Брюнетка опубликовала снимок в бикини на берегу моря, вызвав бурю восторгов в комментариях.

"Зависима от солнца", – написала в Instagram Инна Ярмоленко.

  • "Фигура – огонь!" – сделала ей комплимент Анна Реброва.
  • "Просто бомба!" – это уже комментарий Снежаны Гармаш.

А еще одна подруга Инны Ярмоленко восхитилась: "И это – мать троих детей".

Напомним, что Инна Ярмоленко по образованию – специалист по международным отношениям и дипломатии. Брак пара оформила в конце 2011 года. Воспитывают трех сыновей:

  • Иван (родился 22 мая 2013 года)
  • Даниил (13 сентября 2015 года)
  • Максим (25 октября 2020 года)

Семья Ярмоленко живет в Лондоне. Контракт игрока с местным клубом Вест Хэм рассчитан до лета 2022-го. С зарплатой в 7 млн евро в год Ярмола является самым высокооплачиваемым украинским футболистом.

Андрей Ярмоленко и его жена Инна
Андрей Ярмоленко и его жена Инна / Фото: Instagram

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