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"Посилали один одного на х**": легенда Динамо повідав про конфлікт з Ігорем Суркісом

Сергій Шаховець
2 жовтня, 12:47
Колишній форвард збірної України розповів про своє спілкування з президентом Динамо – пристрасті кипіли неабиякі

Ігор Суркіс і Артем Мілевський / Фото: Колаж: Сьогодні

36-річний ексфутболіст Артем Мілевський зі скандалом покинув київське Динамо 2013 року. Про подробиці конфлікту з президентом клубу Ігорем Суркісом Артем нещодавно повідомив на YouTube-каналі "Ходять чутки".

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"Ми дуже погано з ним розходилися, коли я йшов з Динамо. Я хотів грати в Італії, він це знав. Були можливості так зробити, щоб мене відпустити, але він не захотів.

Ми лаялися, посилали один одного на три літери. Більшу частину часу не спілкувалися. Ніхто ні з ким не хотів дружити, не розмовляв. Розумію, що своїми обмеженнями він намагався все робити нам в благо, для команди. Він мав рацію. Я зараз можу зайти до нього, нормально поговорити. Все в минулому.

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Суркіс – дуже складна людина. Людина, яка управляє таким клубом, не може бути легкою. Він буває дуже запальним, буває дуже добрим, буває різним. Головне, знайти з ним спільну мову. Типовий господар клубу – суворий і вимогливий", – сказав Мілевський.

Артем Мілевський назвав головні помилки в своїй кар'єрі / Фото: google.com

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Нагадаємо, що недавно колишній гравець Динамо і збірної України офіційно повісив бутси на цвях.

Артем Мілевський вже більше не футболіст / Фото: Instagram

Також ми розповідали, як в роки буремної юності Артем тікав від журналістів і "хвоста" від президента Динамо Ігоря Суркіса.

Колаж – "Сьогодні" / Фото: Instagram

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