"Посылали друг друга на х**": легенда Динамо поведал о конфликте с Игорем Суркисом

Игорь Суркис и Артем Милевский / Фото: Коллаж: Сегодня
36-летний экс-футболист Артем Милевский со скандалом покинул киевское Динамо в 2013 году. О подробностях конфликта с президентом клуба Игорем Суркисом Артем недавно сообщил на YouTube-канале "Ходят слухи".
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"Мы очень плохо с ним расходились, когда я уходил из Динамо. Я хотел играть в Италии, он это знал. Были возможности так сделать, чтобы меня отпустить, но он не захотел.
Мы ругались, слали друг друга на три буквы. Большую часть времени не общались. Никто ни с кем не хотел дружить, не разговаривал. Понимаю, что своими ограничениями он пытался все делать нам в благо, для команды. Он прав был. Я сейчас могу зайти к нему, нормально поговорить. Все в прошлом.
Суркис – очень сложный человек. Человек, который управляет таким клубом, не может быть легким. Он бывает очень вспыльчивым, бывает очень добрым, бывает разным. Главное, найти с ним общий язык. Типичный хозяин клуба – строгий и требовательный", – сказал Милевский.
Напомним, что недавно бывший игрок Динамо и сборной Украины официально повесил бутсы на гвоздь.
Также мы рассказывали, как в годы шальной юности, Артем убегал от журналистов и "хвоста" от президента Динамо Игоря Суркиса.