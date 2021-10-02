"Посылали друг друга на х**": легенда Динамо поведал о конфликте с Игорем Суркисом

36-летний экс-футболист Артем Милевский со скандалом покинул киевское Динамо в 2013 году. О подробностях конфликта с президентом клуба Игорем Суркисом Артем недавно сообщил на YouTube-канале "Ходят слухи".

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"Мы очень плохо с ним расходились, когда я уходил из Динамо. Я хотел играть в Италии, он это знал. Были возможности так сделать, чтобы меня отпустить, но он не захотел.

Мы ругались, слали друг друга на три буквы. Большую часть времени не общались. Никто ни с кем не хотел дружить, не разговаривал. Понимаю, что своими ограничениями он пытался все делать нам в благо, для команды. Он прав был. Я сейчас могу зайти к нему, нормально поговорить. Все в прошлом.