Востаннє це вдавалося Шевченкові та Лобановському! Шокуючий антирекорд Динамо

Динамо vs Барселона / Фото: Reuters

Сьогодні київське Динамо поступилося Барселоні у Лізі чемпіонів. Тим самим динамівці продовжили свою жахливу серію – 22 роки без перемог над іспанськими клубами.

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Востаннє Динамо вигравало у представників Іспанії навесні 1999 року. Тоді у легендарному матчі на "Олімпійському" Динамо Валерія Лобановського перемогло Реал у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – 2:0. Дублем відзначився Андрій Шевченко.

З того часу Динамо зіграло 20 матчів із іспанцями – сім нічиїх, 13 поразок.

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Барселона – 0-0-6, 2:12;

– 0-0-6, 2:12; Реал – 0-3-3, 8:14;

– 0-3-3, 8:14; Валенсія – 0-3-1, 3:5;

– 0-3-1, 3:5; Вільярреал – 0-1-3, 0:6.

Нагадаємо, що Луческу розкритикував правило, що врятувало Динамо від голу. Навіть той факт, що система відеодопомоги арбітрам у матчі з Барселоною зіграла на руку киянам, не змінив негативної думки Мірчі Луческу про VAR.

Раніше ми писали, що лідер Барселони підірвав соцмережі симуляцією у грі з Динамо.