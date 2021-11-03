3 листопада 52’
Реал 1
Шахтар 1
3 листопада 19:45
Мілан 0
Порту 1
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
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Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
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Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
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Чорноморець --
Рух --
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Інгулець --
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Колос --
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Зоря --
Верес --
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Десна --
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Зоря --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Востаннє це вдавалося Шевченкові та Лобановському! Шокуючий антирекорд Динамо

Любомир Луканюк
3 листопада, 20:07
Київський клуб востаннє перемагав іспанські команди у єврокубках навесні 1999 року

Динамо vs Барселона / Фото: Reuters

Сьогодні київське Динамо поступилося Барселоні у Лізі чемпіонів. Тим самим динамівці продовжили свою жахливу серію – 22 роки без перемог над іспанськими клубами.

Дивіться також: Огляд матчу Динамо – Барселона

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Востаннє Динамо вигравало у представників Іспанії навесні 1999 року. Тоді у легендарному матчі на "Олімпійському" Динамо Валерія Лобановського перемогло Реал у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – 2:0. Дублем відзначився Андрій Шевченко.

З того часу Динамо зіграло 20 матчів із іспанцями – сім нічиїх, 13 поразок.

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  • Барселона – 0-0-6, 2:12;
  • Реал – 0-3-3, 8:14;
  • Валенсія – 0-3-1, 3:5;
  • Вільярреал – 0-1-3, 0:6.

Нагадаємо, що Луческу розкритикував правило, що врятувало Динамо від голу. Навіть той факт, що система відеодопомоги арбітрам у матчі з Барселоною зіграла на руку киянам, не змінив негативної думки Мірчі Луческу про VAR.

Раніше ми писали, що лідер Барселони підірвав соцмережі симуляцією у грі з Динамо.