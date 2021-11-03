Последний раз это удавалось Шевченко и Лобановскому! Шокирующий антирекорд Динамо

Динамо vs Барселона / Фото: Reuters
Вчера киевское Динамо уступило Барселоне в Лиге чемпионов. Тем самым динамовцы продлили свою ужасающую серию – 22 года без побед над испанскими клубами.
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Последний раз Динамо выигрывало у представителей Испании весной 1999 года. Тогда в легендарном матче на "Олимпийском" Динамо Валерия Лобановского победило Реал в 1/4 финала Лиги чемпионов – 2:0. Дублем отличился Андрей Шевченко.
С тех пор Динамо сыграло 20 матчей с испанцами – семь ничьих, 13 поражений.
- Барселона – 0-0-6, 2:12;
- Реал – 0-3-3, 8:14;
- Валенсия – 0-3-1, 3:5;
- Вильярреал – 0-1-3, 0:6.
Напомним, что Луческу раскритиковал правило, спасшее Динамо от гола. Даже тот факт, что система видеопомощи арбитрам в матче с Барселоной сыграла на руку киевлянам, не изменил негативного мнения Мирчи Луческу о VAR.
Ранее мы писали, что лидер Барселоны взорвал соцсети симуляцией в игре с Динамо.