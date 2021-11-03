3 ноября 48’
Реал 1
Шахтер 1
3 ноября 19:45
Милан 0
Порту 1
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Последний раз это удавалось Шевченко и Лобановскому! Шокирующий антирекорд Динамо

Любомир Луканюк
3 ноября, 20:07
Киевский клуб последний раз побеждал испанские команды в еврокубках весной 1999 года

Динамо vs Барселона / Фото: Reuters

Вчера киевское Динамо уступило Барселоне в Лиге чемпионов. Тем самым динамовцы продлили свою ужасающую серию – 22 года без побед над испанскими клубами.

Смотрите также: Обзор матча Динамо – Барселона

Реклама

Последний раз Динамо выигрывало у представителей Испании весной 1999 года. Тогда в легендарном матче на "Олимпийском" Динамо Валерия Лобановского победило Реал в 1/4 финала Лиги чемпионов – 2:0. Дублем отличился Андрей Шевченко.

С тех пор Динамо сыграло 20 матчей с испанцами – семь ничьих, 13 поражений.

Реклама
  • Барселона – 0-0-6, 2:12;
  • Реал – 0-3-3, 8:14;
  • Валенсия – 0-3-1, 3:5;
  • Вильярреал – 0-1-3, 0:6.

Напомним, что Луческу раскритиковал правило, спасшее Динамо от гола. Даже тот факт, что система видеопомощи арбитрам в матче с Барселоной сыграла на руку киевлянам, не изменил негативного мнения Мирчи Луческу о VAR.

Ранее мы писали, что лидер Барселоны взорвал соцсети симуляцией в игре с Динамо.