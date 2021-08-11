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"Пішли вийдемо за стадіон – поговоримо": черговий зашквар від Селезньова

Сергій Шаховець
11 серпня, 23:57
У перерві між таймами, Євген запропонував гравцеві Динамо Караваєву "вийти поговорити" за стадіоном. Динамівець вирішив, що йому нема про що розмовляти з бешкетником і ввічливо відмовився

Євген Селезньов запропонував Олександру Каравеву поговорити за стадіоном

Сьогодні, 11 серпня, Динамо зіграло перенесений матч 1-го туру проти Миная. Кияни без особливих проблем розібралися з закарпатцями з рахунком 2:0.

Як завжди в матчах за участю Миная в центрі уваги опинився Євген Селезньов. У першому таймі скандальний нападник пішов в жорсткий підкат проти одного з киян – суддя свиснув штрафний, а Селезньов почав на підвищених тонах розмовляти з Караваєвим.

Здавалося, що ситуацію вдалось "розрулити", але в підтрибунному приміщенні форвард Миная у грубій формі почав доводити свою правоту динамівцю Олександру Караваєву.

  • ЄС: буя (прим. Буяльський), ну якого х ## він свистить, б ### ь, в штрафний?
  • ОК: Я тобі зараз все в очі скажу.
  • ЄС: Пішли відійдемо разом на вулицю, біля стадіону вийдемо.
  • ОК: А для чого?
  • ЄС: Поговоримо.
  • ОК: Для чого?
  • ЄС: Ну просто поговоримо.
  • ОК: Навіщо мені з тобою розмовляти? (Селезньов пішов) Ну і все.
  • ЄС: (До іншого) Ну ти бачив? Я чисто м'яч забирав.

Після матчу Олександр Караваєв дав свою оцінку конфлікту з Селезньовим.

"Конфлікт з Селезньовим? Я не хочу це коментувати. Чи піду я з ним за стадіон? Я адекватний хлопець і зараз їду додому, проводити час з сім'єю. У мене є на що витрачати вільний час, а щодо решти я не замислююся. Який може бути конфлікт. ми граємо в футбол, хтось незадоволений чимось, щось висловлює. у когось особисті проблеми або претензії. у мене немає ні того, ні іншого. Я граю у футбол, ми показуємо позитивний результат ", – сказав Караваєв.

Євген Селезньов / Фото: Instagram

Нагадаємо, це вже не перший випадок коли Селезньова тягне на "розмови". У минулому турі Євген Селезньов влаштував конфлікт з футболістом Олександрії Владиславом Бабогло в підтрибунному приміщенні.

Селезньов є одним з кращих бомбардирів в історії чемпіонату України. На рахунку екс-гравця Шахтаря і Дніпра 116 точних ударів. За цим показником він поступається Сергію Реброву (123) і Максиму Шацьких (124).

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