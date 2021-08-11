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"Пошли выйдем за стадион – поговорим": очередной зашквар от Селезнева

Сергей Шаховец
11 августа, 23:57
В перерыве между таймами, Евгений предложил игроку Динамо Караваеву "выйти поговорить" за стадионом. Динамовец решил, что ему не о чем разговаривать с дебоширом и вежливо отказался

Евгений Селезнев предложил Александру Каравеву поговорить за стадионом

Сегодня, 11 августа, Динамо сыграло перенесенный матч 1-го тура против Миная. Киевляне без особых проблем разобрались с закарпатцами со счетом 2:0.

Как всегда в матчах с участием Миная в центре внимания оказался Евгений Селезнев. В первом тайме скандальный нападающий пошел в жесткий подкат против одного из киевлян – судья свистнул штрафной, а Селезнев начал на повышенных тонах разговаривать с Караваемым.

Казалось, что ситуацию "разрулили", но в подтрибунном помещении форвард Миная в грубой форме начал доказывать свою правоту динамовцу Александру Караваеву.

  • ЕС: Буя (прим. Буяльский), ну какого х## он свистит, б###ь, в штрафной?
  • АК: Я тебе сейчас все в глаза скажу.
  • ЕС: Пошли отойдем вместе на улицу, возле стадиона выйдем.
  • АК: А для чего?
  • ЕС: Поговорим.
  • АК: Для чего?
  • ЕС: Ну просто поговорим.
  • АК: Зачем мне с тобой разговаривать? (Селезнев уходит) Ну и все.
  • ЕС: (К другому) Ну ты видел? Я чисто мяч забирал.

После матча Александр Караваев дал свою оценку конфликта с Селезневым.

"Конфликт с Селезневым? Я не хочу это комментировать. Иду ли я с ним за стадион? Я адекватный парень и сейчас еду домой, проводить время с семьей. У меня есть на что тратить свободное время, а насчет остального я не задумываюсь. Какой может быть конфликт. Мы играем в футбол, кто-то недоволен чем-то, что-то высказывает. У кого-то личные проблемы или претензии. У меня нет ни того, ни другого. Я играю в футбол, мы показываем положительный результат", – сказал Караваев.

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

Напомним, это уже не первый случай когда Селезнева тянет на "разговоры". В минувшем туре Евгений Селезнев устроил конфликт с футболистом Александрии Владиславом Бабогло в подтрибунном помещении.

Селезнев является одним из лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины. На счету экс-игрока Шахтера и Днепра 116 точных ударов. По этому показателю он уступает Сергею Реброву (123) и Максиму Шацких (124).

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