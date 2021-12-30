Сподобалося найбільше: бійня Усика і Джошуа визнана найкращою у світі

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

У тому поєдинку Усік переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів та відібрав у британця титули WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі.

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Бій Усик – Джошуа випередив такі поєдинки:

Сауль Альварес – Біллі Джо Сондерс

Тайсон Ф'юрі – Деонтей Вайлдер 3

Сауль Альварес – Калеб Плант

Теренс Кроуфорд – Шон Портер

Цікаво, що найкращим боксером року за версією The Ring був визнаний мексиканець Сауль Альварес. Він виграв нагороду вдруге у кар'єрі.

Нагадаємо, ставши чемпіоном світу у категоріях від 67 до 79 кг, 31-річний Сауль Альварес вирішив піднятися до крузервейту – колишнього дивізіону Олександра Усика. Більше того, з часом не виключено поєдинок Канело – Усик.