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Сподобалося найбільше: бійня Усика і Джошуа визнана найкращою у світі

Олександр Трикіша
30 грудня, 10:02
Поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа в Лондоні 25 вересня визнано найкращим за версією знаменитого видання The Ring

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

У тому поєдинку Усік переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів та відібрав у британця титули WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі.

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Бій Усик – Джошуа випередив такі поєдинки:

  • Сауль Альварес – Біллі Джо Сондерс
  • Тайсон Ф'юрі – Деонтей Вайлдер 3
  • Сауль Альварес – Калеб Плант
  • Теренс Кроуфорд – Шон Портер

Цікаво, що найкращим боксером року за версією The Ring був визнаний мексиканець Сауль Альварес. Він виграв нагороду вдруге у кар'єрі.

Нагадаємо, ставши чемпіоном світу у категоріях від 67 до 79 кг, 31-річний Сауль Альварес вирішив піднятися до крузервейту – колишнього дивізіону Олександра Усика. Більше того, з часом не виключено поєдинок Канело – Усик.

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