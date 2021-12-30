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Понравилось больше всех: бойня Усика и Джошуа признана лучшей в мире

Александр Трикиша
30 декабря, 10:02
Поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа в Лондоне 25 сентября признан лучшим по версии знаменитого издания The Ring

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

В том поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца титулы WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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Бой Усик – Джошуа опередил такие поединки:

  • Сауль Альварес – Билли Джо Сондерс
  • Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер 3
  • Сауль Альварес – Калеб Плант
  • Теренс Кроуфорд – Шон Портер

Интересно, что лучшим боксером года по версии The Ring был признан мексиканец Сауль Альварес. Он выиграл награду во второй раз в карьере.

Напомним, став чемпионом мира в категориях от 67 до 79 кг, 31-летний Сауль Альварес решил подняться в крузервейт – бывший дивизион Александра Усика. Более того, со временем не исключен поединок Канело – Усик.

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