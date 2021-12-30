Понравилось больше всех: бойня Усика и Джошуа признана лучшей в мире

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters
В том поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца титулы WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе.
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Бой Усик – Джошуа опередил такие поединки:
- Сауль Альварес – Билли Джо Сондерс
- Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер 3
- Сауль Альварес – Калеб Плант
- Теренс Кроуфорд – Шон Портер
Интересно, что лучшим боксером года по версии The Ring был признан мексиканец Сауль Альварес. Он выиграл награду во второй раз в карьере.
Напомним, став чемпионом мира в категориях от 67 до 79 кг, 31-летний Сауль Альварес решил подняться в крузервейт – бывший дивизион Александра Усика. Более того, со временем не исключен поединок Канело – Усик.