Понравилось больше всех: бойня Усика и Джошуа признана лучшей в мире

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

В том поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца титулы WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Читайте также: Класс бокса Усика посерьезнее, чем у Кличко: сравнение от спарринг-партнера

Реклама

Бой Усик – Джошуа опередил такие поединки:

Сауль Альварес – Билли Джо Сондерс

Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер 3

Сауль Альварес – Калеб Плант

Теренс Кроуфорд – Шон Портер

Интересно, что лучшим боксером года по версии The Ring был признан мексиканец Сауль Альварес. Он выиграл награду во второй раз в карьере.

Напомним, став чемпионом мира в категориях от 67 до 79 кг, 31-летний Сауль Альварес решил подняться в крузервейт – бывший дивизион Александра Усика. Более того, со временем не исключен поединок Канело – Усик.