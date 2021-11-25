Поїхав гуляти, підбили губу: Євген Селезньов постраждав у бійці

Євген Селезньов / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандали продовжують переслідувати колишнього форварда збірної України 36-річного Євгена Селезньова.

Євген Селезньов / Фото: YouTube-канал Бомбардир

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Чергова гучна історія сталася після нещодавнього матчу Минай – Інгулець 2:2, у якому Селезньов забив перший за п'ять років гол в УПЛ не з пенальті і наблизився на відстань шести голів до найкращих бомбардирів чемпіонату України за всю історію Сергія Реброва та Максима Шацьких.

"Після забитого гола Інгульцю він поїхав гуляти. Була бійка, в якій Селезньов постраждав. Він приїхав зранку на тренування, але не брав участі в ньому", – розповів ведучий ТаТоТаке Андрій Сеньків.

Отже, мабуть, не випадково у ходы наступного матчу Миная, з Колосом (1:1), камера каналів "Футбол 1/2/3" зафіксувала, що у Селезньова підбита губа.

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"Відразу кілька джерел мені повідомляють, що Селезньов порушує дисципліну. Він тримає дієту, багато працює на тренуваннях, ходить на бокс і любить бухати. Він уже мав кілька загулів за осінь. Були випадки, коли Селезньов приїжджав на базу у несвіжому стані, було видно, що він не відійшов від учорашніх загулів".

"Питання у тому, що клуб про це йому особливо нічого не говорить. Вони знали, кого запросили до команди, і закривають на це очі", – додав Андрій Сеньків.

Євген Селезньов / Фото: Twitter

Нагадаємо, на початку року Селезньова вигнали із Колосу за порушення режиму.

За даними ЗМІ, на зборах у Туреччині Євген випивав із Мілевським, Вороніним, Аршавіним, Радімовим та Самедовим.

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