21 листопада 21:45
Дженоа --
Рома --
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
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Селезньов нарешті забив! Але Мінай все одно не може виграти

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
21 листопада, 16:19
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Мінай та Інгулець видали бойову нічию у матчі 15-го туру чемпіонату України. Нарешті забитим м'ячем, а не черговим скандалом відзначився Євген Селезньов
Селезньов забив 117-й гол в чемпіонаті України
Селезньов забив 117-й гол в чемпіонаті України / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Інгулець відкрив рахунок на 28-й хвилині після Максима Ковальова, але ще до перерви Євген Селезньов зрівняв рахунок.

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Це був 117-й м'яч відомого нападаючого. До абсолютного рекорду чемпіонату України, який належить Сергію Реброву та Максиму Шацьких, залишається шість м'ячів.

Але на цьому Мінай не зупинився. Просто перед самим свистком на перерву Олег Горін вивів господарів уперед.

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Проте утримати перевагу до кінця зустрічі Мінаю не вдалося. За 10 хвилин до фінального свистка Михайло Плохотнюк забив рятівний гол для Інгульця.

Вже в доданий час гравець Минаю Михайло Месхі заробив червону картку та залишив свою команду у меншості, але на результат матчу це ніяк не вплинуло.

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Ця нічия мало чим допомогла командам у боротьбі за виживання – Ігулець та Минай залишилися у зоні вильоту.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
15
12
2
1
41
8
33
38
Забиті 41
Пропущені 8
Різниця 33
Результати останніх матчів: В П В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
15
12
2
1
40
8
32
38
Забиті 40
Пропущені 8
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
15
10
1
4
24
15
9
31
Забиті 24
Пропущені 15
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В В П В
4
Зоря Зоря Зор
15
9
2
4
34
18
16
29
Забиті 34
Пропущені 18
Різниця 16
Результати останніх матчів: П В В В П
5
Ворскла Ворскла Вор
14
8
4
2
23
11
12
28
Забиті 23
Пропущені 11
Різниця 12
Результати останніх матчів: В Н П В В
6
Олександрія Олександрія Оле
15
6
5
4
15
13
2
23
Забиті 15
Пропущені 13
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В Н Н П
7
Десна Десна Дес
14
6
3
5
17
21
-4
21
Забиті 17
Пропущені 21
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П Н Н П
8
Верес Верес Вер
14
5
4
5
12
15
-3
19
Забиті 12
Пропущені 15
Різниця -3
Результати останніх матчів: П Н В В Н
9
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забиті 16
Пропущені 22
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В В В
10
Рух Рух Рух
14
3
4
7
13
20
-7
13
Забиті 13
Пропущені 20
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П Н Н В
11
Львів Львів Льв
15
3
4
8
11
23
-12
13
Забиті 11
Пропущені 23
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П В Н П
12
Колос Колос Кол
13
3
2
8
8
21
-13
11
Забиті 8
Пропущені 21
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П П В
13
Чорноморець Чорноморець Чор
15
2
5
8
17
35
-18
11
Забиті 17
Пропущені 35
Різниця -18
Результати останніх матчів: П В Н Н П
14
Інгулець Інгулець Інг
14
2
4
8
11
25
-14
10
Забиті 11
Пропущені 25
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П Н П П
15
Минай Минай Мин
14
1
6
7
10
22
-12
9
Забиті 10
Пропущені 22
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н П П Н Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
14
2
1
11
17
32
-15
7
Забиті 17
Пропущені 32
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П П П

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Дніпро-1
15
24:15
31
4
Зоря
15
34:18
29
5
Ворскла
14
23:11
28
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
14
13:20
13
11
Львів
15
11:23
13
12
Колос
13
8:21
11
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
14
17:32
7
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Неділя, 21 листопада
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