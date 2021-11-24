24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Інтер - Шахтар: онлайн Інтер - Шахтар: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
Олександрія Верес Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Металіст 1925 Минай Рух Чорноморець Шахтар

Чемпіонат України 2021/2022

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Завершився 108-денний матч у чемпіонаті України

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
24 листопада, 16:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Минай та Колос, які мали з'ясувати стосунки ще на початку серпня, сьогодні розійшлися миром в Ужгороді – 1:1
Минай - Колос - 1:1
Минай - Колос - 1:1 / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

У середу, 24 листопада, в Ужгороді відбувся пропущений матч третього туру УПЛ Минай – Колос, який мав бути зіграний ще 108 днів тому – 8 серпня, але був перенесений через участь команди з Ковалівки у Лізі конференцій.

Минай зіграв із Колосом унічию – 1:1.

Реклама

Форвард Миная Євген Селезньов своїй колишній команді Колосу за перший тайм, що йому відвів тренер, не забив.

Замість нього це зробив Данило Книш, який вийшов на заміну після перерви. На 50-й хвилині він реалізував пенальті за фол на Рустамі Ахмедзаде. Так Минай повів у рахунку – 1:0.

ВІДЕО ГОЛА МИНАЯ

Реклама

Однак на останніх секундах поєдинку Колос відігрався – Нурієв шикарно виконав штрафний з 25 метрів в обхід стіни, засмутивши свій колишній клуб Минай.

ВІДЕО ГОЛА КОЛОСА

Минай – Колос – 1:1
Гол: Книш, 50 пенальті – Нурієв, 90+6

Реклама

Ця нічия дозволила Минаю вибратися із зони вильоту української Прем'єр-ліги, піднявшись із 15-го на 14-й рядок. Хоча навряд чи команда із Закарпаття може радіти таким очком.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
15
12
2
1
41
8
33
38
Забиті 41
Пропущені 8
Різниця 33
Результати останніх матчів: В П В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
15
12
2
1
40
8
32
38
Забиті 40
Пропущені 8
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
3
Ворскла Ворскла Вор
15
9
4
2
28
12
16
31
Забиті 28
Пропущені 12
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В Н П В
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
15
10
1
4
24
15
9
31
Забиті 24
Пропущені 15
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В В П В
5
Зоря Зоря Зор
15
9
2
4
34
18
16
29
Забиті 34
Пропущені 18
Різниця 16
Результати останніх матчів: П В В В П
6
Олександрія Олександрія Оле
15
6
5
4
15
13
2
23
Забиті 15
Пропущені 13
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В Н Н П
7
Верес Верес Вер
15
6
4
5
14
15
-1
22
Забиті 14
Пропущені 15
Різниця -1
Результати останніх матчів: В П Н В В
8
Десна Десна Дес
15
6
3
6
17
22
-5
21
Забиті 17
Пропущені 22
Різниця -5
Результати останніх матчів: П В П Н Н
9
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
15
6
1
8
16
24
-8
19
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П П В В
10
Колос Колос Кол
15
4
3
8
10
22
-12
15
Забиті 10
Пропущені 22
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н В П П П
11
Рух Рух Рух
14
3
4
7
13
20
-7
13
Забиті 13
Пропущені 20
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П Н Н В
12
Львів Львів Льв
15
3
4
8
11
23
-12
13
Забиті 11
Пропущені 23
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П В Н П
13
Чорноморець Чорноморець Чор
15
2
5
8
17
35
-18
11
Забиті 17
Пропущені 35
Різниця -18
Результати останніх матчів: П В Н Н П
14
Минай Минай Мин
15
1
7
7
11
23
-12
10
Забиті 11
Пропущені 23
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н Н П П Н
15
Інгулець Інгулець Інг
14
2
4
8
11
25
-14
10
Забиті 11
Пропущені 25
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П Н П П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
15
2
1
12
18
37
-19
7
Забиті 18
Пропущені 37
Різниця -19
Результати останніх матчів: П В П П П

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
15
18:37
7
Показати бiльше
Середа, 24 листопада
1:1
Відео Про матч
Пʼятниця, 26 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 27 листопада
14:00
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти