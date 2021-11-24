Завершився 108-денний матч у чемпіонаті України

Минай та Колос, які мали з'ясувати стосунки ще на початку серпня, сьогодні розійшлися миром в Ужгороді – 1:1

Минай - Колос - 1:1 / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

У середу, 24 листопада, в Ужгороді відбувся пропущений матч третього туру УПЛ Минай – Колос, який мав бути зіграний ще 108 днів тому – 8 серпня, але був перенесений через участь команди з Ковалівки у Лізі конференцій.

Минай зіграв із Колосом унічию – 1:1.

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Форвард Миная Євген Селезньов своїй колишній команді Колосу за перший тайм, що йому відвів тренер, не забив.

Замість нього це зробив Данило Книш, який вийшов на заміну після перерви. На 50-й хвилині він реалізував пенальті за фол на Рустамі Ахмедзаде. Так Минай повів у рахунку – 1:0.

ВІДЕО ГОЛА МИНАЯ

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Однак на останніх секундах поєдинку Колос відігрався – Нурієв шикарно виконав штрафний з 25 метрів в обхід стіни, засмутивши свій колишній клуб Минай.

ВІДЕО ГОЛА КОЛОСА

Минай – Колос – 1:1

Гол: Книш, 50 пенальті – Нурієв, 90+6

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Ця нічия дозволила Минаю вибратися із зони вильоту української Прем'єр-ліги, піднявшись із 15-го на 14-й рядок. Хоча навряд чи команда із Закарпаття може радіти таким очком.