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Поїду куди завгодно! Ломаченко зробив заяву після скандалу з українським прапором

Андрій Трофімов
13 грудня, 19:19
Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі, що відкрило йому дорогу до титульного поєдинку проти Джорджа Камбососа. Українець має намір досягти титульного поєдинку

Ломаченко оскандалився з прапором / Фото: REUTERS

Перемога над Коммі була затьмарена новим скандалом навколо українського боксера. Ломаченко святкував перемогу не з прапором України, чим розлютив співвітчизників.

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Однак сам Ломаченко не реагує на критику – його голова забита думками про поєдинок за звання абсолютного чемпіона, який нині належить австралійцю.

"Так, звичайно, я хочу бій з Камбососом, мені потрібен цей шанс. Якщо Бог дасть мені цей шанс, я ним скористаюся. Я поїду куди завгодно, щоб битися з ним", – заявив Ломаченко, якого цитує boxingscene.com.

Після сенсаційної перемоги над Теофімо Лопесом Камбосос заявив, що тепер хоче провести бій на батьківщині, в Австралії.

Джордж Камбосос відібрав пояси у Теофімо Лопеса / Фото: Getty Images

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Поки що Ломаченко повернувся до України. 33-річний боксер вирішив довго не затримуватись у Нью-Йорку і в понеділок, 13 грудня, повернувся на батьківщину.

Ломаченко святкував перемогу не з прапором України / Фото: Getty Images, AFP

До речі, найбільше уродженцю Білгорода-Дністровського дісталося від легендарного боксера Володимира Кличка, який пояснив Васі, що таке патріотизм.