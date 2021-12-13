Поеду куда угодно! Ломаченко сделал заявление после скандала с украинским флагом

Ломаченко оскандалился с флагом / Фото: REUTERS

Победа над Комми была омрачена новым скандалом вокруг украинского боксера. Ломаченко праздновал победу не с флагом Украины, чем разозлил соотечественников.

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Тем не менее, Сам Ломаченко не реагирует на критику – его голова забита мыслями о поединке за звание абсолютного чемпиона, который сейчас принадлежит австралийцу.

"Да, конечно я хочу бой в Камбососом, мне нужен этот шанс. Если Бог даст мне этот шанс, я им воспользуюсь. Я поеду куда угодно, чтобы сразиться с ним", – заявил Ломаченко, которого цитирует boxingscene.com.

После сенсационной победы над Теофимо Лопесом Камбосос заявил, что теперь хочет провести бой на родине, в Австралии.

Джордж Камбосос отобрал пояса у Теофимо Лопеса / Фото: Getty Images

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Пока же Ломаченко вернулся в Украину. 33-летний боксер решил долго не задерживаться в Нью-Йорке и в понедельник, 13 декабря, вернулся на родину.

Ломаченко праздновал победу не с флагом Украины / Фото: Getty Images, AFP

Кстати, больше всего уроженцу Белгорода-Днестровского досталось от легендарного боксера Владимира Кличко, который объяснил Васе, что такое патриотизм.