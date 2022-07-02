Чому росіяни хочуть нас вбити? Відповідь Усика на дитяче запитання

20 серпня в Джідді (Саудівська Аравія) відбудеться реванш між чемпіоном хевівейту Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. Боксери вже провели битву поглядів, на яку Усик притягнув уявну шаблю.

Під час спілкування із журналістами український чемпіон розповів світовій громадськості про злочинне вторгнення російських військ на територію України.

"Мої діти запитують мене, чому росіяни хочуть нас вбити? І, якщо чесно, я не знаю, що їм відповісти на це запитання. Як на мене вплинула війна? Це важко пояснити... Іноді я змушую себе посміхатися, змушую себе співати пісні.

Я не хотів їхати з міста, не хотів залишати країну в цей час. Але коли я прийшов у госпіталь відвідати наших поранених солдатів, вони сказали мені, що я маю це зробити. Сказали, що я маю боксувати не лише за себе, за свою гордість, а й за всю Україну. Вони сказали, що саме так я принесу найбільшу користь".