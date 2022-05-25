Діти не забудуть початок війни. Дружина Усика опублікувала фото зі сховища

Три місяці продовжується військова агресія Російської Федерації проти України. Загарбники щодня завдають ракетних та артилерійських ударів по мирним громадянам.
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Дружина Олександра Усика Катерина опублікувала в Instagrаm колаж зі знімків, зроблених три місяці тому. Там діти чемпіона світу ховаються від російських обстрілів у підвалі.
"Діти цього не забудуть ніколи! 25 лютого, три місяці тому, коли ми думали, що все незабаром закінчиться.
Максимум тиждень... сильний народ і сильний дух!", – підписала знімки Катерина Усик.
Раніше ми повідомляли, що Олександр Усик та його родина стали жертвами окупації російськими загарбниками. Подвір'я українського боксера перетворили на ораний город, про що розповіла Катерина Усик.