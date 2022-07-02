Почему россияне хотят нас убить? Ответ Усика на детский вопрос

20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится реванш между чемпионом хэвивейта Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Боксеры уже провели битву взглядов, на которую Усик притащил воображаемую саблю.

Во время общения с журналистами украинский чемпион рассказал мировой общественности о преступном вторжении российских войск на территорию Украины.

"Мои дети спрашивают меня, почему россияне хотят нас убить? И если честно, я не знаю, что им ответить на этот вопрос. Как на меня повлияла война? Это сложно объяснить... Иногда я заставляю себя улыбаться, заставляю себя петь песни.

Я не хотел уезжать из города, не хотел покидать страну в это время. Но когда я пришел в госпиталь навестить наших раненых солдат, они сказали мне, что я должен это сделать. Сказали, что я должен боксировать не только за себя, за свою гордость, но и за всю Украину. Они сказали, что именно так я принесу больше всего пользы".