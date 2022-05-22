Перемога для України! Олександр Зінченко гірко розплакався після тріумфу в АПЛ (відео)

Олександр Зінченко розплакався після нагородження переможця АПЛ / Фото: Getty Images

Сьогодні визначився переможець чемпіонату Англії 2021/2022. Ним став Манчестер Сіті, який у драматичному поєдинку переграв Астон Віллу.

Асистом у матчі відзначився український гравець Олександр Зінченко, який вийшов на поле у перерві. Після зустрічі на стадіоні "Етіхад" відбулося нагородження команди.

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Зінченко вийшов на нього у прапорі України, а після одержання кубка одягнув його на трофей на підтримку українців, які стали жертвами війни проти фашистської Росії. Після овацій трибун Олександр не дотримався емоцій і розплакався.

Вся команда підтримала нашого гравця в цей непростий для нього та його країни час. Нагадаємо, що для Зінченка це вже четверта перемога в АПЛ за останні 5 років.

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До речі, сьогодні став відомий чемпіон Італії. Мілан розгромив у гостях Сассуоло і відсвяткував своє 19-те Скудетто. Для "россонері" це перше золото з 2011 року.