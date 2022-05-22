22 мая 18:00 О матче
Ливерпуль 3
Вулверхэмптон 1
22 мая 18:00 О матче
Манчестер Сити 3
Астон Вилла 2
22 мая 18:00
Арсенал 5
Эвертон 1
22 мая 19:00 О матче
Сассуоло 0
Милан 3
22 мая 19:00 О матче
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Испания --
Португалия --
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Австрия --
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Франция --
Дания --
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Бельгия --
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Победа для Украины! Александр Зинченко горько расплакался после триумфа в АПЛ (видео)

Анатолий Дерека
22 мая, 22:33
Игрок Манчестер Сити вышел на церемонию награждения в украинском флаге и одел его на главный трофей Англии

Александр Зинченко расплакался после награждения победителя АПЛ / Фото: Getty Images

Сегодня определился победитель чемпионата Англии 2021/2022. Им стал Манчестер Сити, который в драматическом поединке переиграл Астон Виллу.

Ассистом в матче отметился украинский игрок Александр Зинченко, который вышел на поле в перерыве. После встречи на стадионе "Этихад" состоялось награждение команды.

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Зинченко вышел на него в флаге Украины, а после получения кубка одел его на трофей в поддержку украинцев, которые стали жертвами войны против фашистской России. После оваций трибун Александр не сдержал эмоции и расплакался.

Вся команда поддержала нашего игрока в это непростое для него и его страны время. Напомним, что для Зинченко это уже четвертая победа в АПЛ за последние 5 лет.

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К слову, также сегодня стал известен чемпион Италии. Милан разгромил в гостях Сассуоло и отпраздновал свое 19-ое Скудетто. Для "россонери" это первое золото с 2011 года.