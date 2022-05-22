Шевченка: Мілан виграє чемпіонат Італії вперше за 11 років

Команда Стефано Піолі зуміла добути 19-е Скудетто, розгромивши в останньому турі Сассуоло. Останнє чемпіонство клубу датоване 2011 роком

Мілан – чемпіон Італії 2021/2022 / Фото: Getty Images

Сьогодні визначились останні чемпіони країн у футбольних топ-лігах. Манчестер Сіті вирвав золото АПЛ у драматичному поєдинку з Астон Віллою.

Також була інтрига і в італійській Серії А. За тур до фінішу Мілан випереджав Інтер на два бали і для довгоочікуваного золота команді Піолі необхідно обіграти в гостях Сассуоло.

Реклама

На відміну від Ман Сіті, зі своїм завданням "россонері" впоралися без проблем. Вже до перерви гості забили три м'ячі зусиллями Леау. Португалець віддав аж три асисти: два з них на Жиру і один – на Кессьє.

Читайте також: Динамо дізналося про можливих суперників у Лізі чемпіонів

Цей рахунок і залишився остаточним, що дозволило Мілану здобути перше з 2011 чемпіонство. "Россонері" за цим показником наздогнав Інтер, завоювавши 19 Скудетто. "Неррадзурі" також розгромив свого суперника в особі Сампдорії (3:0), проте на підсумкове становище це ніяк не вплинуло.

Реклама

Таким чином, наступного сезону Італію в Лізі чемпіонів представлять Мілан, Інтер, Наполі та Ювентус. У ЛЕ відправляться Лаціо та Рома, а Лігу Конференцій штурмуватиме Фіорентина.