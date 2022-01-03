Стопами Ломаченка: призер Олімпіади-2020 оскандалився з прапором

Підписникам не сподобався прапор США на куртці плавця / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина плавця Марина Бех-Романчук у себе Instagram поділилася спільним фото із чоловіком під час катання на лижах.

Увагу підписників привернув прапор на плечі Романчука. Він був американським, а не українським. Після скандалу з Ломаченком такий невинний жест сприймається зовсім по-іншому.

Реклама

"Все супер, але нашийте Міші прапор України", – написав під фото один із незадоволених коментаторів.

Нагадаємо, після перемоги над Річардом Коммі Василь Ломаченко вийшов у ринг не з прапором України, а з прапором Аккермана, чим розлютив співвітчизників.

Читайте також: Новий скандал! Ломаченко віддав золоті медалі Росії

Реклама

Після цього інциденту Ломаченку дісталося від Володимира Кличка, який обурився ("Що за чорт!") і пояснив Васі, що таке патріотизм.