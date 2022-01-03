По стопам Ломаченко: призер Олимпиады-2020 оскандалился с флагом

Подписчикам не понравился флаг США на курточке пловца / Фото: Коллаж: Сегодня

Жена пловца Марина Бех-Романчук у себя в Instagram поделилась совместным фото с мужем во время катания на лыжах.

Внимание подписчиков привлек флаг на плече Романчука. Он был американским, а не украинским. После скандала с Ломаченко такой невинный жест воспринимается совсем по-другому.

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"Все супер, но нашейте Мише флаг Украины", – написал под фото один из недовольных комментаторов.

Напомним, после победы над Ричардом Комми Василий Ломаченко вышел в ринг не с флагом Украины, а с флагом Аккермана, чем разозлил соотечественников.

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После этого инцидента Ломаченко досталось от Владимира Кличко, который возмутился ("Что за черт!") и объяснил Васе, что такое патриотизм.