Петраков у збірній України: умови контракту

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Угода УАФ з Олександра Петракова буде без терміну дії.
Про це повідомляє в Twitter журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.
"У Петракова не буде певного терміну дії контракту – як півроку або рік. Тренер стане виконуючим обов'язки в збірній. Його помічником точно буде Анненков і, можливо, зі старого штабу залишиться Шовковський", – написав Бурбас
Мається на увазі, що Петраков, який зробив нашу молодіжку чемпіоном світу в 2019-му, очолюватиме головну збірну України до тих пір, поки не звільниться Сергій Ребров, пов'язаний контрактом з клубом Аль-Айн із ОАЕ.
Нагадаємо, що 1 серпня збірну України залишив Андрій Шевченко, під керівництвом якого українці дісталися чвертьфіналу Євро-2020.
А вже 1 вересня на виїзді українці зіграють проти Казахстану у відборі на чемпіонат світу-2022.
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