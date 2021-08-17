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Петраков у збірній України: умови контракту

Олег Люлька
17 серпня, 11:23
Олександра Петракова сьогодні мають призначити наступником Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України

/ Фото: Getty Images

Угода УАФ з Олександра Петракова буде без терміну дії.

Про це повідомляє в Twitter журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

"У Петракова не буде певного терміну дії контракту – як півроку або рік. Тренер стане виконуючим обов'язки в збірній. Його помічником точно буде Анненков і, можливо, зі старого штабу залишиться Шовковський", – написав Бурбас

/ Фото: Getty Images

Мається на увазі, що Петраков, який зробив нашу молодіжку чемпіоном світу в 2019-му, очолюватиме головну збірну України до тих пір, поки не звільниться Сергій Ребров, пов'язаний контрактом з клубом Аль-Айн із ОАЕ.

Ребров готовий очолити збірну України пізніше / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

Нагадаємо, що 1 серпня збірну України залишив Андрій Шевченко, під керівництвом якого українці дісталися чвертьфіналу Євро-2020.

А вже 1 вересня на виїзді українці зіграють проти Казахстану у відборі на чемпіонат світу-2022.

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