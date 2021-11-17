Петраков надішле французам телеграму з трьома словами

Олександр Петраков / Фото: Reuters

Олександр Петраков подякує збірній Франції за допомогу Україні у потраплянні до плей-оф за вихід на ЧС-2022

Про це коуч "синьо-жовтих" заявив в ефірі програми Головна команда.

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"Подяка Франції? Я зараз все вирішу з президентом УАФ, бо не знаю, як це робиться. Гадаю, телеграму відправити треба, подякувати. Дякую за порядність. Це слово забуте в нашому суспільстві. Вітаю всю Україну і до побачення!" – сказав Петраков.

Нагадаємо, Україна пробилася до плей-оф за вихід на ЧС-2022 завдяки виїзній перемозі над Боснією 2:0, а також завдяки тому, що у паралельному матчі Франція обіграла фінів 2:0.

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Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада. За потрапляння на ЧС Україні потрібно буде виграти два матчі – півфінал та фінал міні-турніру у березні наступного року.

У півфіналі Україні дістанеться у суперники хтось із п'ятірки: Португалія, Шотландія, Італія, Швеція чи Уельс.

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