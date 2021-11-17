Петраков отправит французам телеграмму с тремя словами

Александр Петраков / Фото: Reuters

Александр Петраков поблагодарит сборную Франции за помощь Украине в попадании в плей-офф за выход на ЧМ-2022.

Об этом коуч "сине-желтых" заявил в эфире программы Головна команда.

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"Благодарность Франции? Я сейчас все решу с президентом УАФ, потому что не знаю, как это делается. Думаю, телеграмму отправить надо, поблагодарить. Спасибо за порядочность. Это слово забыто в нашем обществе. Поздравляю всю Украину и до свидания!" – сказал Петраков.

Напомним, Украина пробилась в плей-офф за попадание на ЧМ-2022 благодаря выездной победе над Боснией 2:0, а также тому, что в параллельном матче Франция обыграла финнов 2:0.

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Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября. За попадание на ЧМ Украине нужно будет выиграть два матча – полуфинал и финал мини-турнира в марте следующего года.

В полуфинале Украине достанется в соперники кто-то из пятерки: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция или Уэльс.

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