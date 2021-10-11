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Петраков був правий! Після перемоги в Фінляндії тренеру пробачили конфлікт з Маліновським

Олександр Трикіша
11 жовтня, 17:33
Колишній нападаючий Шахтаря і збірної України Андрій Воробей прокоментував конфлікт між наставником збірної Олександром Петраковим і футболістом Русланом Маліновським

Малиновський vs Петраков / Фото: Reuters

Напередодні збірна України обіграла Фінляндію і стала на крок ближче до плей-офф ЧС-2022. Тепер нашій команді потрібно двічі обіграти Боснію і Герцеговину.

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Маліновський на жовтневі збори команди не викликаний. Як і Олександр Зінченко, але він пропускає матчі через травму.

"Вважаю, що такі сильні виконавці стали в нагоді б збірної України. Але ми знаємо, що Зінченко травмований, а у Маліновського конфлікт з головним тренером.

Завжди було і буде надалі: тільки головний тренер вирішує, хто буде грати і тренуватися. Хто там винен, знають тільки вони. Результат матчу в Гельсінкі показав, що прав Петраков", – сказав Воробей в інтерв'ю Sport Arena.

До речі, раніше ми писали, що Маліновський готовий закопати сокиру війни. Слово за Петракова. Маліновський дав зрозуміти, що згоден поставити крапку в скандалі з тренером збірної Олександром Петраковим.

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