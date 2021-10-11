10 октября 21:45
Испания 1
Франция 2
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лилль --
Севилья --
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Петраков был прав! После победы в Финляндии тренеру простили конфликт с Малиновским

Александр Трикиша
11 октября, 17:33
Бывший нападающий Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал конфликт между наставником сборной Александром Петраковым и футболистом Русланом Малиновским

Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

Накануне сборная Украины обыграла Финляндию и стала на шаг ближе к плей-офф ЧМ-2022. Теперь нашей команде нужно дважды обыграть Боснию и Герцеговину.

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Малиновский на октябрьские сборы команды не вызван. Как и Александр Зинченко, но он пропускает матчи из-за травмы.

"Считаю, что такие сильные исполнители пригодились бы сборной Украины. Но мы знаем, что Зинченко травмирован, а у Малиновского конфликт с главным тренером.

Всегда было и будет впредь: только главный тренер решает, кто будет играть и тренироваться. Кто там виноват, знают только они. Результат матча в Хельсинки показал, что прав Петраков", – сказал Воробей в интервью Sport Arena.

Кстати, ранее мы писали, что Малиновский готов зарыть топор войны. Слово за Петраковым. Малиновский дал понять, что согласен поставить точку в скандале с тренером сборной Александром Петраковым.

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