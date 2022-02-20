20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Пісня року! Фінни, здолавши Росію, співають "Лашате мі Кантаре" (відео)

Павло Василенко
20 лютого, 23:40
Виявляється, збірна Фінляндії не тільки файно грає у хокей, але ще й чудово співає

З вокалом у фінів усе гаразд / Фото: Twitter

Хітом у роздягальні збірної Фінляндії після перемоги над Росією 2:1 у фіналі хокейного турніру Олімпіади у Пекіні стала пісня Тото Кутуньо "Італіяно Веро".

Читайте також: Це для тебе, Україно! Фінляндія присвятила перемогу над Росією українцям

Реклама

Щоправда, знамениті рядки "Лашате мі Кантаре" фінни заспівали своєю мовою – але це лунало не менш, а може навіть більш проникливо.

Нагадаємо, Фінляндія уперше у своїй історії виграла олімпійське золото у хокеї. Між тим команда РОК встановила антирекорд за кількістю кидків у фіналах Олімпійських ігор, поціливши лише 17 разів у площину воріт суперника.

Реклама

При цьому тренер Фінляндії назвав матч із РОК найлегшим на Олімпіаді.

Фіни поставили Росію на коліна / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що фінни голими танцювали у роздягальні після перемоги над РОК.

Реклама

Фінські хокеїсти святкують перемогу на Олімпіаді / Фото: Колаж: Сьогодні

А так святкували перемогу фінські вболівальники у Гельсінкі.