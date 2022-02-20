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Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Песня года! Финны, хлопнув Россию, поют "Лашате ми Кантаре" (видео)

Павел Василенко
20 февраля, 23:40
Оказывается, сборная Финляндии не только отлично играет в хоккей, но еще и замечательно поет

С вокалом у финнов порядок / Фото: Twitter

Хитом в раздевалке сборной Финляндии после победы над Россией 2:1 в финале хоккейного турнира Олимпиады в Пекине стала песня Тото Кутуньо "Итальяно Веро".

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Правда, знаменитые строки "Лашате ми Кантаре" финны затянули на своем языке – но получилось не менее, а может, даже более проникновенно.

Напомним, Финляндия впервые в своей истории выиграла олимпийское золото в хоккее. Между тем команда РОК установила антирекорд по количеству бросков в финалах Олимпийских игр, попав всего лишь 17 раз в створ ворот соперника.

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При этом тренер Финляндии назвал матч с РОК самым легким на Олимпиаде.

Финны поставили Россию на колени / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что финны голыми танцевали в раздевалке после победы над РОК.

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Финские хоккеисты празднуют победу на Олимпиаде / Фото: Коллаж: Сегодня

А так праздновали победу финские болельщики в Хельсинки.