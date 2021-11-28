28 листопада 14:00
Інгулець 0
Шахтар 1
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Бешикташ --
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Спортинг --
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Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
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Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
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Перше очко Шеви в Італії фанатів не потішило: Дженоа не може виграти 11 матчів поспіль

Олександр Трикіша
28 листопада, 15:26
Андрій Шевченко провів другий матч на чолі Дженоа, але поки не може похвалитися перемогою в Серії А. Його команда поділила очки з Удінезе

Андрій Шевченко набрав перші очки в Серії А / Фото: REUTERS

Підопічні Шевченка більше володіли м'ячем і зробили більше передач, проте Удінезе діяв трохи гостріше.

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Хазяї поля завдали більше ударів і були трохи точнішими. Проте до забитих голів справа так і не дійшла – фінальний свисток зафіксував нічию 0:0.

Шевченко поки не може перемогти в Італії / Фото: Twitter

Дженоа залишився у зоні вильоту, продовживши свою серію без перемог до 11 матчів. Удінезе піднялося на 14-те місце у турнірній таблиці Серії А.

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Нагадаємо, Андрій Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. Свій дебютний матч у Серії А як наставник Шева програв.

Його команда поступилася Ромі Жозе Моурінью, який раніше тренував Шевченка у Челсі

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Моурінью і Шевченко / Фото: Twitter

До речі, раніше з'явилися чутки, що Ярмоленко зовсім скоро може перейти до Дженоа. Відомий італійський спортивний журналіст зробив гучну заяву про перехід українського вінгера до команди Шевченка.