Перше очко Шеви в Італії фанатів не потішило: Дженоа не може виграти 11 матчів поспіль

Андрій Шевченко набрав перші очки в Серії А / Фото: REUTERS
Підопічні Шевченка більше володіли м'ячем і зробили більше передач, проте Удінезе діяв трохи гостріше.
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Хазяї поля завдали більше ударів і були трохи точнішими. Проте до забитих голів справа так і не дійшла – фінальний свисток зафіксував нічию 0:0.
Дженоа залишився у зоні вильоту, продовживши свою серію без перемог до 11 матчів. Удінезе піднялося на 14-те місце у турнірній таблиці Серії А.
Нагадаємо, Андрій Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. Свій дебютний матч у Серії А як наставник Шева програв.
Його команда поступилася Ромі Жозе Моурінью, який раніше тренував Шевченка у Челсі
До речі, раніше з'явилися чутки, що Ярмоленко зовсім скоро може перейти до Дженоа. Відомий італійський спортивний журналіст зробив гучну заяву про перехід українського вінгера до команди Шевченка.