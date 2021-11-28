Первое очко Шевы в Италии фанатов не порадовало: Дженоа не может выиграть 11 матчей подряд

Андрей Шевченко набрал первые очки в Серии А / Фото: REUTERS

Подопечные Шевченко больше владели мячом и сделали больше передач, однако Удинезе действовал немного острее.

Читайте также: Ждите конца! Шевченко попросил приготовиться к новым поражениям

Реклама

Хозяева поля нанесли больше ударов и были немного точнее. Тем не менее, до забитых голов дело так и не дошло – финальный свисток зафиксировал ничью 0:0.

Шевченко пока не может выиграть в Италии / Фото: Twitter

Дженоа остался в зоне вылета, продлив свою серию без побед до 11 матчей. Удинезе поднялось на 14-е место в турнирной таблице Серии А.

Реклама

Напомним, Андрей Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. Свой дебютный матч в Серии А в качестве наставника Шева проиграл.

Его команда уступила Роме Жозе Моуринью, который ранее тренировал Шевченко в Челси.

Реклама

Моуринью и Шевченко / Фото: Twitter

Кстати, ранее появились слухи, что Ярмоленко совсем скоро может перейти в Дженоа. Известный итальянский спортивный журналист сделал громкое заявление о переходе украинского вингера в команду к Шевченко.