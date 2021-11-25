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Ждите конца! Шевченко попросил приготовиться к новым поражениям

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
25 ноября, 10:06
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Украинский тренер Дженоа призывает фанатов с терпением отнестись к временным неудачам команды – дескать, за это их будет ждать моральная сатисфакция на финише сезона
Андрей Шевченко у руля Дженоа
Андрей Шевченко у руля Дженоа / Фото: genoacfc.it

У руля Дженоа Андрей Шевченко дебютировал с поражения 0:2 от Ромы Жозе Моуринью.

Как признался сам обладатель "Золотого мяча"-2004, он готов к тому, что проигрыши продолжат сопровождать его команду.

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"Наберитесь терпения, – обратился к болельщикам Шева в комментарии каналу Бомбардир. – Чемпионат Италии очень сложный, качественных команд очень много. Мы будем бороться. Не всегда будут удачные матчи, прекрасно понимаем. Но дождитесь конца".

Шевченко начал в Дженоа с поражения
Шевченко начал в Дженоа с поражения / Фото: Twitter

Уверенности Шеве прибавляет тот факт, что от него в Италии не требуют мгновенных результатов.

"Люди готовы ждать. Все понимают, в каком состоянии нам передавалась команда. При этом никто особого прессинга не делает, никто не ждет, что игра и результаты поменяются за короткий период", – отметил украинский наставник "грифонов".

Шева – в зоне вылета
Шева – в зоне вылета / Фото: Twitter

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Отметим, что за 25 туров до финиша Дженоа пребывает в зоне вылета Серии А, занимая третье место с конца турнирной таблицы. При этом команду из Генуи ждет очень сложный календарь в конце 2021-го.

РАСПИСАНИЕ ШЕВЫ ДО КОНЦА ГОДА

  • 28 ноября Удинезе – Дженоа (Серия А)
  • 1 декабря Дженоа – Милан (Серия А)
  • 5 декабря Ювентус – Дженоа (Серия А)
  • 10 декабря Дженоа – Сампдория (Серия А)
  • 14 декабря Дженоа – Салернитана (1/16 Кубка Италии)
  • 17 декабря Лацио – Дженоа (Серия А)
  • 21 декабря Дженоа – Аталанта (Серия А)

Как говорит Шевченко, "Если мы не вылетим из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как выигрыш Лиги чемпионов".

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Заря
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Александрия
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Верес
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Десна
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Колос
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Рух
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12
Львов
15
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Черноморец
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Минай
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