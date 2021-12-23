Падчерка Джеджули в обіймах динамівця: гаряче фото

Ілля Забарний і його дівчина Ангеліна / Фото: Instagram

Футболісти збірної України під час паузи у національному чемпіонаті заполонили Мальдіви разом зі своїми половинками.

Слідом за Віктором Циганковим, який там зробив пропозицію своїй дівчині, Тарасом Степаненком, Валерієм Бондарем та іншими гравцями фотографіями свого відпочинку на островах в Індійському океані поділилися динамівець Ілля Забарний та його кохана Ангеліна.

"Люблю тебе так сильно", – зізналася у своїх почуттях футболісту Динамо Ангеліна в Instagram.

Нагадаємо, дівчина Іллі Забарного навчається в Інституті філології КНУ імена Тараса Шевченка, де вивчає іспанську, англійську та французьку мови.

Деякий час вона підробляла репетитором, але виснажилася і покинула це заняття.

Ілля Забарний і його дівчина Ангеліна / Фото: Instagram

"Сторісмейкер, контент-мейкер, візуал-мейкер, трохи менеджер, дизайнер і таргетолог, – говорить про свої нинішні заняття Ангеліна. – Двома словами, роблю гарні сторіси, візуали. Здебільшого займаюся комерційними акаунтами".

Ілля Забарний і його дівчина / Фото: Instagram

Додамо, що наречена Забарного Ангеліна є донькою Юлії Леус – дружини відомого телеведучого Андрія Джеджули. Щоправда, останнім часом їхній шлюб тріщить по швах.

Вони б'ються, Юлія криє Джеджулу матом, а той звинувачує її у алкоголізмі.

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