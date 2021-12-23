Падчерица Джеджулы в объятиях динамовца: горячее фото

Илья Забарный и его девушка Ангелина / Фото: Instagram
Футболисты сборной Украины во время паузы в национальном чемпионате заполонили Мальдивы вместе со своими половинками.
Вслед за Виктором Цыганковым, сделавшим там предложение своей девушке, Тарасом Степаненко, Валерием Бондарем и другими игроками фотографиями своего отдыха на островах в Индийском океане поделились динамовец Илья Забарный и его возлюбленная Ангелина.
"Люблю тебя так сильно", – призналась в своих чувствах футболисту Динамо Ангелина посредством Instagram.
Напомним, девушка Ильи Забарного учится Институте филологии КНУ имена Тараса Шевченко, где изучает испанский, английский и французский языки.
Некоторое время она подрабатывала репетитором, но вымоталась и бросила это занятие.
"Сторисмейкер, контент-мейкер, визуал-мейкер, немного менеджер, дизайнер и таргетолог, – говорит о своих нынешних занятиях Ангелина. – В двух словах, делаю красивые сторисы, визуалы. В основном занимаюсь коммерческими аккаунтами".
Добавим, что невеста Забарного Ангелина является дочкой Юлии Леус – жены известного телеведущего Андрея Джеджулы. Правда, в последнее время их брак трещит по швам.
Они дерутся, Юлия кроет Джеджулу матом, а тот обвиняет ее в алкоголизме.
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