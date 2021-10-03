Озвучений строк відновлення найкращого бомбардира Шахтаря

Травма Лассіни Траоре / Фото: Getty Images

20-річний нападник Шахтаря і збірної Буркіна-Фасо Лассіна Траоре відновлюватиметься сім місяців.

Про це повідомив ПроФутбол з посиланням на генерального директора "гірників" Сергія Палкіна.

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У неділю, без Траоре, Шахтар зіграв з Динамо 0:0 у чемпіонаті України. При цьому виконавці донецької команди вийшли на гру в футболках на підтримку Лассіни – з написами "Разом" і "Together".

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Нагадаємо, вже на 10-й хвилині матчу Ліги чемпіонів з Інтером 0:0, що відбувся минулого вівторка, Траоре невдало зіткнувся з Дензелом Дамфрісом. Нідерландець впав на ногу форварду Шахтаря, внаслідок чого та вигнулась неприродним чином. Гравця відвезли з поля на електромобілі.

Лассіні Траоре знадобилася операція.

Щоб підтримати свого одноклубника, в лікарню Траоре прийшли провідати головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, директор клубу з футболу Даріо Срна, а також футболісти Марлон і Алан Патрік.