3 жовтня 14:00
Верес 0
Олександрія 0
3 жовтня 17:00
Зоря 2
Десна 0
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 1
Минай 0
3 жовтня 19:30
Динамо 0
Шахтар 0
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Озвучений строк відновлення найкращого бомбардира Шахтаря

Андрій Трофімов
3 жовтня, 23:32
Форвард "гірників" Лассіна Траоре після травми, якої він зазнав у матчі Ліги чемпіонів з Інтером, повернеться до гри не раніше квітня

Травма Лассіни Траоре / Фото: Getty Images

20-річний нападник Шахтаря і збірної Буркіна-Фасо Лассіна Траоре відновлюватиметься сім місяців.

Про це повідомив ПроФутбол з посиланням на генерального директора "гірників" Сергія Палкіна.

Реклама

У неділю, без Траоре, Шахтар зіграв з Динамо 0:0 у чемпіонаті України. При цьому виконавці донецької команди вийшли на гру в футболках на підтримку Лассіни – з написами "Разом" і "Together".

Реклама

Нагадаємо, вже на 10-й хвилині матчу Ліги чемпіонів з Інтером 0:0, що відбувся минулого вівторка, Траоре невдало зіткнувся з Дензелом Дамфрісом. Нідерландець впав на ногу форварду Шахтаря, внаслідок чого та вигнулась неприродним чином. Гравця відвезли з поля на електромобілі.

Лассіні Траоре знадобилася операція.

Щоб підтримати свого одноклубника, в лікарню Траоре прийшли провідати головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, директор клубу з футболу Даріо Срна, а також футболісти Марлон і Алан Патрік.

Реклама

Читайте також:

Реклама