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Озвучен срок восстановления лучшего бомбардира Шахтера

Андрей Трофимов
3 октября, 23:32
Форвард "горняков" Лассина Траоре после травмы, полученной в матче Лиги чемпионов с Интером, вернется в строй не ранее апреля

Травма Лассины Траоре / Фото: Getty Images

20-летний нападающий Шахтера и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре будет восстанавливаться семь месяцев.

Об этом сообщил ПроФутбол со ссылкой на генерального директора "горняков" Сергея Палкина.

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В воскресенье, без Траоре, Шахтер сыграл с Динамо 0:0 в чемпионате Украины. При этом исполнители донецкой команды вышли на игру в футболках в поддержку Лассины – с надписями "Разом" и "Together".

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Напомним, уже на 10-й минуте матча Лиги чемпионов с Интером 0:0, состоявшегося в минувший вторник, Траоре неудачно столкнулся с Дензелом Дамфрисом. Нидерландец упал на ногу форварду Шахтера, в результате чего та выгнулась неестественным образом. Игрока увезли с поля на электромобиле.

Лассине Траоре понадобилась операция.

Чтобы поддержать своего одноклубника, в больницу Траоре пришли проведать главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, директор клуба по футболу Дарио Срна, а также футболисты Марлон и Алан Патрик.

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